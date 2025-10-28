Skyops（SKYOPS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00204963$ 0.00204963 $ 0.00204963 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -3.03% 漲跌幅（7D） -3.03%

Skyops（SKYOPS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SKYOPS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SKYOPS 的歷史最高價為 $ 0.00204963，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SKYOPS 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -3.03%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Skyops（SKYOPS）市場資訊

市值 $ 19.03K$ 19.03K $ 19.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K 流通量 67.26M 67.26M 67.26M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Skyops 的目前市值為 $ 19.03K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SKYOPS 的流通量為 67.26M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28.29K。