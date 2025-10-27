SkyAI（SKYAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.02296337 $ 0.02296337 $ 0.02296337 24H最低價 $ 0.02580241 $ 0.02580241 $ 0.02580241 24H最高價 24H最低價 $ 0.02296337$ 0.02296337 $ 0.02296337 24H最高價 $ 0.02580241$ 0.02580241 $ 0.02580241 歷史最高 $ 0.09237$ 0.09237 $ 0.09237 最低價 $ 0.01433298$ 0.01433298 $ 0.01433298 漲跌幅（1H） -4.04% 漲跌幅（1D） -5.35% 漲跌幅（7D） -4.46% 漲跌幅（7D） -4.46%

SkyAI（SKYAI）目前實時價格為 $0.02302492。過去 24 小時內，SKYAI 的交易價格在 $ 0.02296337 至 $ 0.02580241 之間波動，市場活躍度顯著。SKYAI 的歷史最高價為 $ 0.09237，歷史最低價為 $ 0.01433298。

從短期表現來看，SKYAI 在過去 1 小時內的價格變動為 -4.04%，過去 24 小時內變動為 -5.35%，過去 7 天內累計變動為 -4.46%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SkyAI（SKYAI）市場資訊

市值 $ 23.05M$ 23.05M $ 23.05M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.05M$ 23.05M $ 23.05M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SkyAI 的目前市值為 $ 23.05M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SKYAI 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.05M。