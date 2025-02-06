Sky 圖標

Sky 價格 (SKY)

USD

Sky (SKY) 實時價格圖表

$0.03874034
$0.03874034$0.03874034
+0.10%(1D)

今天 Sky (SKY) 的價格

今天 Sky (SKY) 的實時價格爲 0.03870384 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SKY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sky 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.93M USD
- Sky 當天價格變化爲 +0.05%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Sky (SKY) 價格表現 USD

今天內，Sky 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Sky 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0163936926
在過去60天內，Sky 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0219146328
在過去90天內，Sky 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.021964536007303404

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.05%
30天$ -0.0163936926-42.35%
60天$ -0.0219146328-56.62%
90天$ -0.021964536007303404-36.20%

Sky (SKY) 價格分析

Sky 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03775919
$ 0.03775919$ 0.03775919

$ 0.04037568
$ 0.04037568$ 0.04037568

$ 0.100535
$ 0.100535$ 0.100535

-0.50%

+0.05%

-17.93%

Sky (SKY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 10.93M
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什麼是Sky (SKY)

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Sky (SKY) 資源

官網

大家還在問：關於 Sky (SKY) 的其他問題

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SKY 兌換爲當地貨幣

1 SKY 兌換 AUD
A$0.0615391056
1 SKY 兌換 GBP
0.030963072
1 SKY 兌換 EUR
0.0371556864
1 SKY 兌換 USD
$0.03870384
1 SKY 兌換 MYR
RM0.1714580112
1 SKY 兌換 TRY
1.3890808176
1 SKY 兌換 JPY
¥5.9077541376
1 SKY 兌換 RUB
3.7345335216
1 SKY 兌換 INR
3.3896823072
1 SKY 兌換 IDR
Rp634.4890788096
1 SKY 兌換 PHP
2.250628296
1 SKY 兌換 EGP
￡E.1.9464161136
1 SKY 兌換 BRL
R$0.224482272
1 SKY 兌換 CAD
C$0.0553464912
1 SKY 兌換 BDT
4.7075480592
1 SKY 兌換 NGN
65.0483827728
1 SKY 兌換 UAH
1.6127890128
1 SKY 兌換 VES
Bs2.28352656
1 SKY 兌換 PKR
Rs10.7960491296
1 SKY 兌換 KZT
20.0327205456
1 SKY 兌換 THB
฿1.3085768304
1 SKY 兌換 TWD
NT$1.2710341056
1 SKY 兌換 CHF
Fr0.034833456
1 SKY 兌換 HKD
HK$0.3011158752
1 SKY 兌換 MAD
.د.م0.3878124768