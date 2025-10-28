Skully（SKULLY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00013498 $ 0.00013498 $ 0.00013498 24H最低價 $ 0.00013694 $ 0.00013694 $ 0.00013694 24H最高價 24H最低價 $ 0.00013498$ 0.00013498 $ 0.00013498 24H最高價 $ 0.00013694$ 0.00013694 $ 0.00013694 歷史最高 $ 0.00021932$ 0.00021932 $ 0.00021932 最低價 $ 0.00012093$ 0.00012093 $ 0.00012093 漲跌幅（1H） +0.66% 漲跌幅（1D） +1.69% 漲跌幅（7D） +3.40% 漲跌幅（7D） +3.40%

Skully（SKULLY）目前實時價格為 $0.00013749。過去 24 小時內，SKULLY 的交易價格在 $ 0.00013498 至 $ 0.00013694 之間波動，市場活躍度顯著。SKULLY 的歷史最高價為 $ 0.00021932，歷史最低價為 $ 0.00012093。

從短期表現來看，SKULLY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.66%，過去 24 小時內變動為 +1.69%，過去 7 天內累計變動為 +3.40%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Skully（SKULLY）市場資訊

市值 $ 107.05K$ 107.05K $ 107.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 134.54K$ 134.54K $ 134.54K 流通量 778.56M 778.56M 778.56M 總供應量 978,558,324.0 978,558,324.0 978,558,324.0

Skully 的目前市值為 $ 107.05K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SKULLY 的流通量為 778.56M，總供應量是 978558324.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 134.54K。