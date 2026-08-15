skrimp 今日價格

skrimp (SKRMP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.01%。目前 SKRMP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SKRMP。

skrimp 目前市值在 $ 52,968 排名第 #-，流通供應量為 999.50M SKRMP。過去 24 小時內，SKRMP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SKRMP 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -27.14%。過去一天，總交易量達到 --。

skrimp（SKRMP）市場資訊

市值 $ 52.97K$ 52.97K $ 52.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 52.97K$ 52.97K $ 52.97K 流通量 999.50M 999.50M 999.50M 總供應量 999,499,999.9900013 999,499,999.9900013 999,499,999.9900013

skrimp 的目前市值為 $ 52.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SKRMP 的流通量為 999.50M，總供應量是 999499999.9900013，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 52.97K。