Skillful AI（SKAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00179743 $ 0.00179743 $ 0.00179743 24H最低價 $ 0.00183074 $ 0.00183074 $ 0.00183074 24H最高價 24H最低價 $ 0.00179743$ 0.00179743 $ 0.00179743 24H最高價 $ 0.00183074$ 0.00183074 $ 0.00183074 歷史最高 $ 0.252674$ 0.252674 $ 0.252674 最低價 $ 0.00113594$ 0.00113594 $ 0.00113594 漲跌幅（1H） +0.00% 漲跌幅（1D） -0.53% 漲跌幅（7D） -6.57% 漲跌幅（7D） -6.57%

Skillful AI（SKAI）目前實時價格為 $0.00181738。過去 24 小時內，SKAI 的交易價格在 $ 0.00179743 至 $ 0.00183074 之間波動，市場活躍度顯著。SKAI 的歷史最高價為 $ 0.252674，歷史最低價為 $ 0.00113594。

從短期表現來看，SKAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.00%，過去 24 小時內變動為 -0.53%，過去 7 天內累計變動為 -6.57%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Skillful AI（SKAI）市場資訊

市值 $ 206.03K$ 206.03K $ 206.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M 流通量 113.37M 113.37M 113.37M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Skillful AI 的目前市值為 $ 206.03K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SKAI 的流通量為 113.37M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.82M。