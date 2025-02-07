SKI MASK PUP 圖標

SKI MASK PUP 價格 (SKIPUP)

USD

SKI MASK PUP (SKIPUP) 實時價格圖表

$0.0441787
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-4.60%(1D)

今天 SKI MASK PUP (SKIPUP) 的價格

今天 SKI MASK PUP (SKIPUP) 的實時價格爲 0.0441787 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SKIPUP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SKI MASK PUP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.97 USD
- SKI MASK PUP 當天價格變化爲 -4.63%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SKI MASK PUP (SKIPUP) 價格表現 USD

今天內，SKI MASK PUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00214480629477233
在過去30天內，SKI MASK PUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0203448082
在過去60天內，SKI MASK PUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0430722179
在過去90天內，SKI MASK PUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.16760597660909298

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00214480629477233-4.63%
30天$ -0.0203448082-46.05%
60天$ -0.0430722179-97.49%
90天$ -0.16760597660909298-79.13%

SKI MASK PUP (SKIPUP) 價格分析

SKI MASK PUP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0432548
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$ 0.04640696
$ 0.04640696$ 0.04640696

$ 3.24
$ 3.24$ 3.24

+0.81%

-4.63%

-29.83%

SKI MASK PUP (SKIPUP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 11.97
$ 11.97$ 11.97

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什麼是SKI MASK PUP (SKIPUP)

Meet $SKIPUP, A fully community driven project! Imagine a fluffy little pup, thuggin it out in a ski mask 🐶

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SKI MASK PUP (SKIPUP) 資源

官網

大家還在問：關於 SKI MASK PUP (SKIPUP) 的其他問題

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SKIPUP 兌換爲當地貨幣

1 SKIPUP 兌換 AUD
A$0.069802346
1 SKIPUP 兌換 GBP
0.03534296
1 SKIPUP 兌換 EUR
0.042411552
1 SKIPUP 兌換 USD
$0.0441787
1 SKIPUP 兌換 MYR
RM0.195711641
1 SKIPUP 兌換 TRY
1.589107839
1 SKIPUP 兌換 JPY
¥6.703675938
1 SKIPUP 兌換 RUB
4.302121806
1 SKIPUP 兌換 INR
3.860334806
1 SKIPUP 兌換 IDR
Rp724.240867728
1 SKIPUP 兌換 PHP
2.560597452
1 SKIPUP 兌換 EGP
￡E.2.22218861
1 SKIPUP 兌換 BRL
R$0.254911099
1 SKIPUP 兌換 CAD
C$0.063175541
1 SKIPUP 兌換 BDT
5.376106003
1 SKIPUP 兌換 NGN
66.33431805
1 SKIPUP 兌換 UAH
1.827672819
1 SKIPUP 兌換 VES
Bs2.650722
1 SKIPUP 兌換 PKR
Rs12.302442589
1 SKIPUP 兌換 KZT
22.655720934
1 SKIPUP 兌換 THB
฿1.485287894
1 SKIPUP 兌換 TWD
NT$1.445968851
1 SKIPUP 兌換 CHF
Fr0.03976083
1 SKIPUP 兌換 HKD
HK$0.343710286
1 SKIPUP 兌換 MAD
.د.م0.441787