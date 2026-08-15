Ski Mask Dog 今日價格

Ski Mask Dog (SKI) 今日實時價格為 $ 0.00333254，過去 24 小時內變化了 1.24%。目前 SKI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00333254 每 SKI。

Ski Mask Dog 目前市值在 $ 3,332,339 排名第 #-，流通供應量為 1.00B SKI。過去 24 小時內，SKI 的交易價格在 $ 0.00327406（低點）和 $ 0.00336716（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.35814，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SKI 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -5.69%。過去一天，總交易量達到 $ 8.44K。

Ski Mask Dog（SKI）市場資訊

市值 $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M 成交量（24H） $ 8.44K$ 8.44K $ 8.44K 完全稀釋市值 $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ski Mask Dog 的目前市值為 $ 3.33M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.44K。SKI 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.33M。