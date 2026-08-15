Skate 今日價格

Skate (SKATE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.19%。目前 SKATE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SKATE。

Skate 目前市值在 $ 132,570 排名第 #-，流通供應量為 134.14M SKATE。過去 24 小時內，SKATE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.130825，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SKATE 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +3.39%。過去一天，總交易量達到 $ 6.02K。

Skate（SKATE）市場資訊

市值 $ 132.57K$ 132.57K $ 132.57K 成交量（24H） $ 6.02K$ 6.02K $ 6.02K 完全稀釋市值 $ 973.79K$ 973.79K $ 973.79K 流通量 134.14M 134.14M 134.14M 總供應量 999,999,944.7637321 999,999,944.7637321 999,999,944.7637321

Skate 的目前市值為 $ 132.57K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.02K。SKATE 的流通量為 134.14M，總供應量是 999999944.7637321，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 973.79K。