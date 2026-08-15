SK Hynix xStock 今日價格

SK Hynix xStock (SKHYX) 今日實時價格為 $ 166.46，過去 24 小時內變化了 0.94%。目前 SKHYX 兌 USD 的匯率為 $ 166.46 每 SKHYX。

SK Hynix xStock 目前市值在 $ 7,791,501 排名第 #-，流通供應量為 46.81K SKHYX。過去 24 小時內，SKHYX 的交易價格在 $ 164.6（低點）和 $ 171.22（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 193.97，而歷史最低價為 $ 114.86。

短期表現方面，SKHYX 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +21.13%。過去一天，總交易量達到 $ 633.64K。

SK Hynix xStock（SKHYX）市場資訊

市值 $ 7.79M$ 7.79M $ 7.79M 成交量（24H） $ 633.64K$ 633.64K $ 633.64K 完全稀釋市值 $ 57.96M$ 57.96M $ 57.96M 流通量 46.81K 46.81K 46.81K 總供應量 348,168.3020736 348,168.3020736 348,168.3020736

SK Hynix xStock 的目前市值為 $ 7.79M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 633.64K。SKHYX 的流通量為 46.81K，總供應量是 348168.3020736，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 57.96M。