Siyana（SYYN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -1.66% 漲跌幅（1D） +5.05% 漲跌幅（7D） -16.19% 漲跌幅（7D） -16.19%

Siyana（SYYN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SYYN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SYYN 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SYYN 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.66%，過去 24 小時內變動為 +5.05%，過去 7 天內累計變動為 -16.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Siyana（SYYN）市場資訊

市值 $ 441.21K$ 441.21K $ 441.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 507.13K$ 507.13K $ 507.13K 流通量 87.00B 87.00B 87.00B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Siyana 的目前市值為 $ 441.21K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SYYN 的流通量為 87.00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 507.13K。