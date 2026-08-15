SINO 今日價格

SINO (SINO) 今日實時價格為 $ 0.00738255，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 SINO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00738255 每 SINO。

SINO 目前市值在 $ 7,348,510 排名第 #-，流通供應量為 995.41M SINO。過去 24 小時內，SINO 的交易價格在 $ 0.00736944（低點）和 $ 0.00743134（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00754798，而歷史最低價為 $ 0.00736406。

短期表現方面，SINO 在過去一小時內波動了 -0.46%，過去7 天內波動了 -1.40%。過去一天，總交易量達到 $ 21.50K。

SINO（SINO）市場資訊

市值 $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M 成交量（24H） $ 21.50K$ 21.50K $ 21.50K 完全稀釋市值 $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M 流通量 995.41M 995.41M 995.41M 總供應量 995,405,251.0 995,405,251.0 995,405,251.0

SINO 的目前市值為 $ 7.35M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 21.50K。SINO 的流通量為 995.41M，總供應量是 995405251.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.35M。