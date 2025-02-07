SingSing 圖標

SingSing 價格 (SING)

USD

SingSing (SING) 實時價格圖表

$0.00425872
$0.00425872$0.00425872
-7.80%(1D)

今天 SingSing (SING) 的價格

今天 SingSing (SING) 的實時價格爲 0.00425922 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SING 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SingSing 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 77.57K USD
- SingSing 當天價格變化爲 -7.88%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SingSing (SING) 價格表現 USD

今天內，SingSing 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000364775883418726
在過去30天內，SingSing 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013782554
在過去60天內，SingSing 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017059696
在過去90天內，SingSing 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000364775883418726-7.88%
30天$ -0.0013782554-32.35%
60天$ -0.0017059696-40.05%
90天$ 0--

SingSing (SING) 價格分析

SingSing 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00415519
$ 0.00415519$ 0.00415519

$ 0.00465543
$ 0.00465543$ 0.00465543

$ 0.01542223
$ 0.01542223$ 0.01542223

-0.13%

-7.88%

-13.41%

SingSing (SING) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 77.57K
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什麼是SingSing (SING)

SingSing is an innovative, cutting-edge platform that seamlessly combines launchpool capabilities with a state-of-the-art gaming ecosystem. By leveraging our groundbreaking SocialFi SDK and fostering strategic partnerships, SingSing is rapidly emerging as a dominant force in the Web3 gaming landscape.

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SingSing (SING) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 SingSing (SING) 的其他問題

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SING 兌換爲當地貨幣

1 SING 兌換 AUD
A$0.0067295676
1 SING 兌換 GBP
0.003407376
1 SING 兌換 EUR
0.0040888512
1 SING 兌換 USD
$0.00425922
1 SING 兌換 MYR
RM0.0188683446
1 SING 兌換 TRY
0.1532041434
1 SING 兌換 JPY
¥0.6462940428
1 SING 兌換 RUB
0.4147628436
1 SING 兌換 INR
0.3721706436
1 SING 兌換 IDR
Rp69.8232675168
1 SING 兌換 PHP
0.2468643912
1 SING 兌換 EGP
￡E.0.214238766
1 SING 兌換 BRL
R$0.0245756994
1 SING 兌換 CAD
C$0.0060906846
1 SING 兌換 BDT
0.5183044818
1 SING 兌換 NGN
6.39521883
1 SING 兌換 UAH
0.1762039314
1 SING 兌換 VES
Bs0.2555532
1 SING 兌換 PKR
Rs1.1860649934
1 SING 兌換 KZT
2.1842132004
1 SING 兌換 THB
฿0.1431949764
1 SING 兌換 TWD
NT$0.1394042706
1 SING 兌換 CHF
Fr0.003833298
1 SING 兌換 HKD
HK$0.0331367316
1 SING 兌換 MAD
.د.م0.0425922