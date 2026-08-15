SINBAD NETWORK GENESIS 今日價格

SINBAD NETWORK GENESIS (SNG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.33%。目前 SNG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SNG。

SINBAD NETWORK GENESIS 目前市值在 $ 17,744.04 排名第 #-，流通供應量為 991.16M SNG。過去 24 小時內，SNG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SNG 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 +1.82%。過去一天，總交易量達到 --。

SINBAD NETWORK GENESIS（SNG）市場資訊

市值 $ 17.74K$ 17.74K $ 17.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 17.90K$ 17.90K $ 17.90K 流通量 991.16M 991.16M 991.16M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SINBAD NETWORK GENESIS 的目前市值為 $ 17.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SNG 的流通量為 991.16M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.90K。