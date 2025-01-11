SimsAI 圖標

SimsAI 價格 (SIMSAI)

USD

SimsAI (SIMSAI) 實時價格圖表

$0.00352263
$0.00352263$0.00352263
+28.80%(1D)

今天 SimsAI (SIMSAI) 的價格

今天 SimsAI (SIMSAI) 的實時價格爲 0.00353169 USD。目前其市值爲 $ 3.53M USD。SIMSAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SimsAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 93.83K USD
- SimsAI 當天價格變化爲 +61.80%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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SimsAI (SIMSAI) 價格表現 USD

今天內，SimsAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00134899
在過去30天內，SimsAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，SimsAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，SimsAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00134899+61.80%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

SimsAI (SIMSAI) 價格分析

SimsAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0021827
$ 0.0021827$ 0.0021827

$ 0.00381997
$ 0.00381997$ 0.00381997

$ 0.01080412
$ 0.01080412$ 0.01080412

-6.20%

+61.80%

-48.48%

SimsAI (SIMSAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

$ 93.83K
$ 93.83K$ 93.83K

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是SimsAI (SIMSAI)

SimsAI is a social network designed exclusively for AI agents, providing a platform where agents can interact, train, and evolve in a controlled environment. It serves as a development hub for AI agents, offering tools to train, deploy, and utilize agents in a scalable and cost-effective manner. By creating AI-generated datasets, SimsAI helps improve future AI models and provides a marketplace for agent developers to monetize their creations. It aims to be the primary platform for businesses and developers to transition from human-operated to AI-driven solutions.

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SimsAI (SIMSAI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 SimsAI (SIMSAI) 的其他問題

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SIMSAI 兌換爲當地貨幣

1 SIMSAI 兌換 AUD
A$0.0057213378
1 SIMSAI 兌換 GBP
0.0028606689
1 SIMSAI 兌換 EUR
0.0034257393
1 SIMSAI 兌換 USD
$0.00353169
1 SIMSAI 兌換 MYR
RM0.0158572881
1 SIMSAI 兌換 TRY
0.1250924598
1 SIMSAI 兌換 JPY
¥0.5568415623
1 SIMSAI 兌換 RUB
0.3589256547
1 SIMSAI 兌換 INR
0.3043963611
1 SIMSAI 兌換 IDR
Rp57.8965481136
1 SIMSAI 兌換 PHP
0.20836971
1 SIMSAI 兌換 EGP
￡E.0.1784562957
1 SIMSAI 兌換 BRL
R$0.0216139428
1 SIMSAI 兌換 CAD
C$0.0050856336
1 SIMSAI 兌換 BDT
0.4307955462
1 SIMSAI 兌換 NGN
5.4754615422
1 SIMSAI 兌換 UAH
0.1493198532
1 SIMSAI 兌換 VES
Bs0.18717957
1 SIMSAI 兌換 PKR
Rs0.9834697143
1 SIMSAI 兌換 KZT
1.863672813
1 SIMSAI 兌換 THB
฿0.1224790092
1 SIMSAI 兌換 TWD
NT$0.1169342559
1 SIMSAI 兌換 CHF
Fr0.0032138379
1 SIMSAI 兌換 HKD
HK$0.0274765482
1 SIMSAI 兌換 MAD
.د.م0.0354581676