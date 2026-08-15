Simon the Gator 今日價格

Simon the Gator (SIMON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.16%。目前 SIMON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SIMON。

Simon the Gator 目前市值在 $ 11,049.18 排名第 #-，流通供應量為 611.60M SIMON。過去 24 小時內，SIMON 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00500522，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SIMON 在過去一小時內波動了 +2.22%，過去7 天內波動了 +3.25%。過去一天，總交易量達到 --。

Simon the Gator（SIMON）市場資訊

市值 $ 11.05K$ 11.05K $ 11.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.05K$ 11.05K $ 11.05K 流通量 611.60M 611.60M 611.60M 總供應量 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Simon the Gator 的目前市值為 $ 11.05K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SIMON 的流通量為 611.60M，總供應量是 690000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.05K。