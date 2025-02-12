Silver Token 價格 (XAGX)
今天 Silver Token (XAGX) 的實時價格爲 31.97 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XAGX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Silver Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 132.92K USD
- Silver Token 當天價格變化爲 -0.28%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Silver Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.09025819135883。
在過去30天內，Silver Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.7339536930。
在過去60天內，Silver Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.3810880150。
在過去90天內，Silver Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.638373232184347。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.09025819135883
|-0.28%
|30天
|$ +1.7339536930
|+5.42%
|60天
|$ +1.3810880150
|+4.32%
|90天
|$ +1.638373232184347
|+5.40%
Silver Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.01%
-0.28%
-1.37%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
XAGx Silver Token is a stablecoin that is indexed to silver price. It is backed by real physical silver. Developed by NEOMO Technologies & Trading LLC, it operates on the Avalanche C-Chain blockchain network. Each XAGx Silver Token is equivalent to one ounce of silver. The token price is updated in real-time based on the global market price of silver.XAGx Silver Token holders benefit from an investment backed by real physical silver. You can easily perform silver trade 24/7. The tokens offer high liquidity, low transaction fees, and 24/7 accessibility.
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|1 XAGX 兌換 AUD
A$50.5126
|1 XAGX 兌換 GBP
￡25.576
|1 XAGX 兌換 EUR
€30.6912
|1 XAGX 兌換 USD
$31.97
|1 XAGX 兌換 MYR
RM142.5862
|1 XAGX 兌換 TRY
₺1,152.1988
|1 XAGX 兌換 JPY
¥4,870.9492
|1 XAGX 兌換 RUB
₽3,064.9639
|1 XAGX 兌換 INR
₹2,774.3566
|1 XAGX 兌換 IDR
Rp524,098.2768
|1 XAGX 兌換 PHP
₱1,859.0555
|1 XAGX 兌換 EGP
￡E.1,612.5668
|1 XAGX 兌換 BRL
R$184.1472
|1 XAGX 兌換 CAD
C$45.7171
|1 XAGX 兌換 BDT
৳3,883.0762
|1 XAGX 兌換 NGN
₦48,074.8875
|1 XAGX 兌換 UAH
₴1,332.8293
|1 XAGX 兌換 VES
Bs1,918.2
|1 XAGX 兌換 PKR
Rs8,919.9497
|1 XAGX 兌換 KZT
₸16,179.0579
|1 XAGX 兌換 THB
฿1,090.4967
|1 XAGX 兌換 TWD
NT$1,049.8948
|1 XAGX 兌換 CHF
Fr29.0927
|1 XAGX 兌換 HKD
HK$249.0463
|1 XAGX 兌換 MAD
.د.م320.9788