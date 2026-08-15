Silver rStock 今日價格

Silver rStock (SLVR) 今日實時價格為 $ 68.96，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SLVR 兌 USD 的匯率為 $ 68.96 每 SLVR。

Silver rStock 目前市值在 $ 221,911 排名第 #-，流通供應量為 3.22K SLVR。過去 24 小時內，SLVR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 5,439.79，而歷史最低價為 $ 0.0011996。

短期表現方面，SLVR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 844.62。

Silver rStock（SLVR）市場資訊

市值 $ 221.91K$ 221.91K $ 221.91K 成交量（24H） $ 844.62$ 844.62 $ 844.62 完全稀釋市值 $ 221.91K$ 221.91K $ 221.91K 流通量 3.22K 3.22K 3.22K 總供應量 3,216.684719217 3,216.684719217 3,216.684719217

Silver rStock 的目前市值為 $ 221.91K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 844.62。SLVR 的流通量為 3.22K，總供應量是 3216.684719217，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 221.91K。