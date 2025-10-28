Silensio（SILEN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00154914$ 0.00154914 $ 0.00154914 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.58% 漲跌幅（1D） +1.07% 漲跌幅（7D） +3.39% 漲跌幅（7D） +3.39%

Silensio（SILEN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SILEN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SILEN 的歷史最高價為 $ 0.00154914，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SILEN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.58%，過去 24 小時內變動為 +1.07%，過去 7 天內累計變動為 +3.39%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Silensio（SILEN）市場資訊

市值 $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.02K$ 12.02K $ 12.02K 流通量 926.66M 926.66M 926.66M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Silensio 的目前市值為 $ 11.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SILEN 的流通量為 926.66M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.02K。