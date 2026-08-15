Signet 今日價格

Signet (SIGNET) 今日實時價格為 $ 0.04373243，過去 24 小時內變化了 0.23%。目前 SIGNET 兌 USD 的匯率為 $ 0.04373243 每 SIGNET。

Signet 目前市值在 $ 19,319.87 排名第 #-，流通供應量為 441.85K SIGNET。過去 24 小時內，SIGNET 的交易價格在 $ 0.04346942（低點）和 $ 0.04383106（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.167286，而歷史最低價為 $ 0.03756869。

短期表現方面，SIGNET 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 -2.73%。過去一天，總交易量達到 $ 2.35。

Signet（SIGNET）市場資訊

市值 $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K 成交量（24H） $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 完全稀釋市值 $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K 流通量 441.85K 441.85K 441.85K 總供應量 441,848.1379409299 441,848.1379409299 441,848.1379409299

Signet 的目前市值為 $ 19.32K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.35。SIGNET 的流通量為 441.85K，總供應量是 441848.1379409299，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.32K。