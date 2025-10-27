SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner（RIZZ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.12% 漲跌幅（1D） +2.92% 漲跌幅（7D） +7.90%

SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner（RIZZ）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，RIZZ 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。RIZZ 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RIZZ 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.12%，過去 24 小時內變動為 +2.92%，過去 7 天內累計變動為 +7.90%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner（RIZZ）市場資訊

市值 $ 145.81K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 145.81K 流通量 921.67M 總供應量 921,668,774.766399

SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner 的目前市值為 $ 145.81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RIZZ 的流通量為 921.67M，總供應量是 921668774.766399，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 145.81K。