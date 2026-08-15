SigmaDotMoney 今日價格

SigmaDotMoney (SIGMA) 今日實時價格為 $ 0.00352533，過去 24 小時內變化了 1.07%。目前 SIGMA 兌 USD 的匯率為 $ 0.00352533 每 SIGMA。

SigmaDotMoney 目前市值在 $ 511,129 排名第 #-，流通供應量為 145.00M SIGMA。過去 24 小時內，SIGMA 的交易價格在 $ 0.0035172（低點）和 $ 0.00356335（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.089113，而歷史最低價為 $ 0.0031148。

短期表現方面，SIGMA 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 +11.78%。過去一天，總交易量達到 $ 2.16K。

SigmaDotMoney（SIGMA）市場資訊

市值 $ 511.13K$ 511.13K $ 511.13K 成交量（24H） $ 2.16K$ 2.16K $ 2.16K 完全稀釋市值 $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M 流通量 145.00M 145.00M 145.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SigmaDotMoney 的目前市值為 $ 511.13K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.16K。SIGMA 的流通量為 145.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.53M。