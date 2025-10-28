Sigma Music（FAN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00002421 $ 0.00002421 $ 0.00002421 24H最低價 $ 0.00002497 $ 0.00002497 $ 0.00002497 24H最高價 24H最低價 $ 0.00002421$ 0.00002421 $ 0.00002421 24H最高價 $ 0.00002497$ 0.00002497 $ 0.00002497 歷史最高 $ 0.00015063$ 0.00015063 $ 0.00015063 最低價 $ 0.00002167$ 0.00002167 $ 0.00002167 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -2.04% 漲跌幅（7D） +2.74% 漲跌幅（7D） +2.74%

Sigma Music（FAN）目前實時價格為 $0.00002431。過去 24 小時內，FAN 的交易價格在 $ 0.00002421 至 $ 0.00002497 之間波動，市場活躍度顯著。FAN 的歷史最高價為 $ 0.00015063，歷史最低價為 $ 0.00002167。

從短期表現來看，FAN 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -2.04%，過去 7 天內累計變動為 +2.74%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Sigma Music（FAN）市場資訊

市值 $ 16.01K$ 16.01K $ 16.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 24.31K$ 24.31K $ 24.31K 流通量 658.34M 658.34M 658.34M 總供應量 999,988,780.869021 999,988,780.869021 999,988,780.869021

Sigma Music 的目前市值為 $ 16.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FAN 的流通量為 658.34M，總供應量是 999988780.869021，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.31K。