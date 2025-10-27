Sigma bnb USD（BNBUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.999457 $ 0.999457 $ 0.999457 24H最低價 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最高價 24H最低價 $ 0.999457$ 0.999457 $ 0.999457 24H最高價 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 歷史最高 $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 最低價 $ 0.998475$ 0.998475 $ 0.998475 漲跌幅（1H） -0.00% 漲跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） -0.00% 漲跌幅（7D） -0.00%

Sigma bnb USD（BNBUSD）目前實時價格為 $0.999815。過去 24 小時內，BNBUSD 的交易價格在 $ 0.999457 至 $ 1.0 之間波動，市場活躍度顯著。BNBUSD 的歷史最高價為 $ 1.009，歷史最低價為 $ 0.998475。

從短期表現來看，BNBUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 -0.00%，過去 7 天內累計變動為 -0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Sigma bnb USD（BNBUSD）市場資訊

市值 $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M 流通量 2.01M 2.01M 2.01M 總供應量 2,009,610.241279909 2,009,610.241279909 2,009,610.241279909

Sigma bnb USD 的目前市值為 $ 2.01M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BNBUSD 的流通量為 2.01M，總供應量是 2009610.241279909，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.01M。