Sienna 圖標

Sienna 價格 (SIENNA)

USD

Sienna (SIENNA) 實時價格圖表

$0.01974437
$0.01974437$0.01974437
-0.60%(1D)

今天 Sienna (SIENNA) 的價格

今天 Sienna (SIENNA) 的實時價格爲 0.01974437 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SIENNA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sienna 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.04K USD
- Sienna 當天價格變化爲 -0.69%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Sienna (SIENNA) 價格表現 USD

今天內，Sienna 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00013765947824368
在過去30天內，Sienna 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0050671753
在過去60天內，Sienna 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0048578811
在過去90天內，Sienna 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00013765947824368-0.69%
30天$ -0.0050671753-25.66%
60天$ -0.0048578811-24.60%
90天$ 0--

Sienna (SIENNA) 價格分析

Sienna 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01939005
$ 0.01939005$ 0.01939005

$ 0.02004391
$ 0.02004391$ 0.02004391

$ 54.97
$ 54.97$ 54.97

+0.21%

-0.69%

+3.50%

Sienna (SIENNA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.04K
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什麼是Sienna (SIENNA)

Sienna is a privacy-first decentralized finance protocol built on Secret Network that enables trustless financial instruments, such as trading and lending with complete privacy with cross-chain support for Ethereum and soon Binance Smart Chain, Polkadot, Monero, and interoperability with all Cosmos blockchains via IBC.

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Sienna (SIENNA) 資源

官網

大家還在問：關於 Sienna (SIENNA) 的其他問題

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SIENNA 兌換爲當地貨幣

1 SIENNA 兌換 AUD
A$0.031590992
1 SIENNA 兌換 GBP
0.0159929397
1 SIENNA 兌換 EUR
0.0191520389
1 SIENNA 兌換 USD
$0.01974437
1 SIENNA 兌換 MYR
RM0.088849665
1 SIENNA 兌換 TRY
0.6993455854
1 SIENNA 兌換 JPY
¥3.066300661
1 SIENNA 兌換 RUB
2.0360394344
1 SIENNA 兌換 INR
1.7100598857
1 SIENNA 兌換 IDR
Rp323.6781449328
1 SIENNA 兌換 PHP
1.1568226383
1 SIENNA 兌換 EGP
￡E.0.995116248
1 SIENNA 兌換 BRL
R$0.1196508822
1 SIENNA 兌換 CAD
C$0.0282344491
1 SIENNA 兌換 BDT
2.4005205046
1 SIENNA 兌換 NGN
30.7544230431
1 SIENNA 兌換 UAH
0.8328175266
1 SIENNA 兌換 VES
Bs1.06619598
1 SIENNA 兌換 PKR
Rs5.5088766737
1 SIENNA 兌換 KZT
10.474388285
1 SIENNA 兌換 THB
฿0.6819705398
1 SIENNA 兌換 TWD
NT$0.649589773
1 SIENNA 兌換 CHF
Fr0.0179673767
1 SIENNA 兌換 HKD
HK$0.1536111986
1 SIENNA 兌換 MAD
.د.م0.1984309185