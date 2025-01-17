Sienna 價格 (SIENNA)
今天 Sienna (SIENNA) 的實時價格爲 0.01974437 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SIENNA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sienna 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.04K USD
- Sienna 當天價格變化爲 -0.69%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Sienna 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00013765947824368。
在過去30天內，Sienna 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0050671753。
在過去60天內，Sienna 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0048578811。
在過去90天內，Sienna 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00013765947824368
|-0.69%
|30天
|$ -0.0050671753
|-25.66%
|60天
|$ -0.0048578811
|-24.60%
|90天
|$ 0
|--
Sienna 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.21%
-0.69%
+3.50%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Sienna is a privacy-first decentralized finance protocol built on Secret Network that enables trustless financial instruments, such as trading and lending with complete privacy with cross-chain support for Ethereum and soon Binance Smart Chain, Polkadot, Monero, and interoperability with all Cosmos blockchains via IBC.
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|1 SIENNA 兌換 AUD
A$0.031590992
|1 SIENNA 兌換 GBP
￡0.0159929397
|1 SIENNA 兌換 EUR
€0.0191520389
|1 SIENNA 兌換 USD
$0.01974437
|1 SIENNA 兌換 MYR
RM0.088849665
|1 SIENNA 兌換 TRY
₺0.6993455854
|1 SIENNA 兌換 JPY
¥3.066300661
|1 SIENNA 兌換 RUB
₽2.0360394344
|1 SIENNA 兌換 INR
₹1.7100598857
|1 SIENNA 兌換 IDR
Rp323.6781449328
|1 SIENNA 兌換 PHP
₱1.1568226383
|1 SIENNA 兌換 EGP
￡E.0.995116248
|1 SIENNA 兌換 BRL
R$0.1196508822
|1 SIENNA 兌換 CAD
C$0.0282344491
|1 SIENNA 兌換 BDT
৳2.4005205046
|1 SIENNA 兌換 NGN
₦30.7544230431
|1 SIENNA 兌換 UAH
₴0.8328175266
|1 SIENNA 兌換 VES
Bs1.06619598
|1 SIENNA 兌換 PKR
Rs5.5088766737
|1 SIENNA 兌換 KZT
₸10.474388285
|1 SIENNA 兌換 THB
฿0.6819705398
|1 SIENNA 兌換 TWD
NT$0.649589773
|1 SIENNA 兌換 CHF
Fr0.0179673767
|1 SIENNA 兌換 HKD
HK$0.1536111986
|1 SIENNA 兌換 MAD
.د.م0.1984309185