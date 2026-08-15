Sidiora Markets 今日價格

Sidiora Markets (SID) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.69%。目前 SID 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SID。

Sidiora Markets 目前市值在 $ 623,832 排名第 #-，流通供應量為 989.88M SID。過去 24 小時內，SID 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0010868，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SID 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 +39.60%。過去一天，總交易量達到 $ 1.05K。

Sidiora Markets（SID）市場資訊

市值 $ 623.83K$ 623.83K $ 623.83K 成交量（24H） $ 1.05K$ 1.05K $ 1.05K 完全稀釋市值 $ 623.83K$ 623.83K $ 623.83K 流通量 989.88M 989.88M 989.88M 總供應量 989,876,448.979661 989,876,448.979661 989,876,448.979661

Sidiora Markets 的目前市值為 $ 623.83K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.05K。SID 的流通量為 989.88M，總供應量是 989876448.979661，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 623.83K。