SIBYL 今日價格

SIBYL (SIBYL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.68%。目前 SIBYL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SIBYL。

SIBYL 目前市值在 $ 506,146 排名第 #-，流通供應量為 874.64M SIBYL。過去 24 小時內，SIBYL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00584261，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SIBYL 在過去一小時內波動了 -0.19%，過去7 天內波動了 -15.34%。過去一天，總交易量達到 $ 5.04K。

SIBYL（SIBYL）市場資訊

市值 $ 506.15K$ 506.15K $ 506.15K 成交量（24H） $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K 完全稀釋市值 $ 532.20K$ 532.20K $ 532.20K 流通量 874.64M 874.64M 874.64M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SIBYL 的目前市值為 $ 506.15K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.04K。SIBYL 的流通量為 874.64M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 532.20K。