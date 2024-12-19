SHUI CFX 圖標

SHUI CFX 價格 (SCFX)

USD

SHUI CFX (SCFX) 實時價格圖表

$0.232137
$0.232137$0.232137
0.00%(1D)

今天 SHUI CFX (SCFX) 的價格

今天 SHUI CFX (SCFX) 的實時價格爲 0.232137 USD。目前其市值爲 $ 7.26M USD。SCFX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SHUI CFX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.87 USD
- SHUI CFX 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 31.29M USD

在獲取 MEXC 上從 SCFX兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SCFX 價格信息的首選平臺。

SHUI CFX (SCFX) 價格表現 USD

今天內，SHUI CFX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，SHUI CFX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0885448516
在過去60天內，SHUI CFX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0797427272
在過去90天內，SHUI CFX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.07524976480209355

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0885448516+38.14%
60天$ +0.0797427272+34.35%
90天$ +0.07524976480209355+47.96%

SHUI CFX (SCFX) 價格分析

SHUI CFX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.549073
$ 0.549073$ 0.549073

--

--

-5.43%

SHUI CFX (SCFX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 7.26M
$ 7.26M$ 7.26M

$ 11.87
$ 11.87$ 11.87

31.29M
31.29M 31.29M

什麼是SHUI CFX (SCFX)

SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

SHUI CFX (SCFX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 SHUI CFX (SCFX) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SCFX 兌換爲當地貨幣

1 SCFX 兌換 AUD
A$0.36909783
1 SCFX 兌換 GBP
0.18338823
1 SCFX 兌換 EUR
0.22285152
1 SCFX 兌換 USD
$0.232137
1 SCFX 兌換 MYR
RM1.0446165
1 SCFX 兌換 TRY
8.14104459
1 SCFX 兌換 JPY
¥36.39443886
1 SCFX 兌換 RUB
24.06100005
1 SCFX 兌換 INR
19.75253733
1 SCFX 兌換 IDR
Rp3,805.52398128
1 SCFX 兌換 PHP
13.71465396
1 SCFX 兌換 EGP
￡E.11.81809467
1 SCFX 兌換 BRL
R$1.44621351
1 SCFX 兌換 CAD
C$0.33195591
1 SCFX 兌換 BDT
27.74269287
1 SCFX 兌換 NGN
360.46001223
1 SCFX 兌換 UAH
9.74511126
1 SCFX 兌換 VES
Bs11.60685
1 SCFX 兌換 PKR
Rs64.60604847
1 SCFX 兌換 KZT
121.79067705
1 SCFX 兌換 THB
฿8.01336924
1 SCFX 兌換 TWD
NT$7.57463031
1 SCFX 兌換 CHF
Fr0.20660193
1 SCFX 兌換 HKD
HK$1.80370449
1 SCFX 兌換 MAD
.د.م2.32833411