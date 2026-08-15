Shit Piss Skin Can 今日價格

Shit Piss Skin Can (SPSC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.92%。目前 SPSC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SPSC。

Shit Piss Skin Can 目前市值在 $ 159,793 排名第 #-，流通供應量為 999.86M SPSC。過去 24 小時內，SPSC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01662425，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SPSC 在過去一小時內波動了 +0.56%，過去7 天內波動了 +10.09%。過去一天，總交易量達到 $ 27.26K。

Shit Piss Skin Can（SPSC）市場資訊

市值 $ 159.79K$ 159.79K $ 159.79K 成交量（24H） $ 27.26K$ 27.26K $ 27.26K 完全稀釋市值 $ 159.79K$ 159.79K $ 159.79K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 總供應量 999,856,357.031032 999,856,357.031032 999,856,357.031032

Shit Piss Skin Can 的目前市值為 $ 159.79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 27.26K。SPSC 的流通量為 999.86M，總供應量是 999856357.031032，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 159.79K。