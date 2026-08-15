什麼是 Doge Mascot Shibu？

這個項目得到了 Neiro 和 Kabosu Fantoumi 的藝術家兼創作者的贊助。她的藝術創作就是她的生命，她透過創作兒童圖書來分享這些作品，並使用我們眾所周知的幣種，例如 Neiro、Kobosu 和 Doge。她以書籍為媒介，將歡樂傳遞給世界各地的孩子們，同時也藉此向他們普及加密貨幣領域的知識。我們希望藉由 Shibu，進一步觸及各種各樣的受眾，這是其他任何幣種都無法做到的。

Shibu 的即時價格是多少？

Shibu 的交易價格為 NT$，過去 24 小時內的價格波動為 2.53%。此即時數據綜合了多個現貨市場的資訊。

SHIBU 今日的波動率如何？

SHIBU 過去 24 小時內的價格波動率為 --%。波動率越高，表示價格變化越迅速；波動率越低，則代表價格越穩定。

Shibu 的 24 小時交易區間是多少？

該代幣的價格在 NT$（最低價）與 NT$（最高價）之間波動。交易者常以此來評估每日的勢頭與市場強度。

SHIBU 的交易量有多少？

過去 24 小時內，SHIBU 的交易額累積達 NT$--，顯示市場對該資產的參與程度。

目前價格與歷史高點和歷史低點相比如何？

歷史最高價為 NT$0.4139110999420725600000，歷史最低價為 NT$。將當前價格與這些水平比較，有助於交易者理解長期的價格週期。

Shibu 的市場流動性有多強？

流動性評分為 --/100，反映訂單簿深度以及在積極交易時的執行便利程度。

SHIBU 與其他 Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem 代幣相比如何？

在 Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem 類別中，SHIBU 展現出具競爭力的表現，其流動性達 NT$--，並持續受到交易者的關注。