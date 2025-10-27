ShibaCoin（SHIC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00001195 24H最高價 $ 0.00001335 歷史最高 $ 0.00004218 最低價 $ 0.00000947 漲跌幅（1H） -10.33% 漲跌幅（1D） -0.10% 漲跌幅（7D） +10.16%

ShibaCoin（SHIC）目前實時價格為 $0.00001197。過去 24 小時內，SHIC 的交易價格在 $ 0.00001195 至 $ 0.00001335 之間波動，市場活躍度顯著。SHIC 的歷史最高價為 $ 0.00004218，歷史最低價為 $ 0.00000947。

從短期表現來看，SHIC 在過去 1 小時內的價格變動為 -10.33%，過去 24 小時內變動為 -0.10%，過去 7 天內累計變動為 +10.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ShibaCoin（SHIC）市場資訊

市值 $ 1.13M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.13M 流通量 94.58B 總供應量 94,582,375,000.0

ShibaCoin 的目前市值為 $ 1.13M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SHIC 的流通量為 94.58B，總供應量是 94582375000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.13M。