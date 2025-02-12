Shibabitcoin 價格 (SHIBTC)

USD

Shibabitcoin (SHIBTC) 實時價格圖表

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-99.80%(1D)

今天 Shibabitcoin (SHIBTC) 的價格

今天 Shibabitcoin (SHIBTC) 的實時價格爲 0.01410663 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SHIBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Shibabitcoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 226.67K USD
- Shibabitcoin 當天價格變化爲 -99.88%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Shibabitcoin (SHIBTC) 價格表現 USD

今天內，Shibabitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -11.781540602475472
在過去30天內，Shibabitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0140803549
在過去60天內，Shibabitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0139435347
在過去90天內，Shibabitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.3192650776232718

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -11.781540602475472-99.88%
30天$ -0.0140803549-99.81%
60天$ -0.0139435347-98.84%
90天$ -1.3192650776232718-98.94%

Shibabitcoin (SHIBTC) 價格分析

Shibabitcoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00460179
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$ 11.81
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$ 25.55
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-0.62%

-99.88%

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Shibabitcoin (SHIBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 226.67K
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什麼是Shibabitcoin (SHIBTC)

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Shibabitcoin (SHIBTC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Shibabitcoin (SHIBTC) 的其他問題

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SHIBTC 兌換爲當地貨幣

1 SHIBTC 兌換 AUD
A$0.0224295417
1 SHIBTC 兌換 GBP
0.011285304
1 SHIBTC 兌換 EUR
0.0135423648
1 SHIBTC 兌換 USD
$0.01410663
1 SHIBTC 兌換 MYR
RM0.0629155698
1 SHIBTC 兌換 TRY
0.509249343
1 SHIBTC 兌換 JPY
¥2.1664962354
1 SHIBTC 兌換 RUB
1.3308194742
1 SHIBTC 兌換 INR
1.2251608155
1 SHIBTC 兌換 IDR
Rp231.2561925072
1 SHIBTC 兌換 PHP
0.8205826671
1 SHIBTC 兌換 EGP
￡E.0.7149240084
1 SHIBTC 兌換 BRL
R$0.0812541888
1 SHIBTC 兌換 CAD
C$0.0200314146
1 SHIBTC 兌換 BDT
1.7076075615
1 SHIBTC 兌換 NGN
21.181104945
1 SHIBTC 兌換 UAH
0.5881054047
1 SHIBTC 兌換 VES
Bs0.8463978
1 SHIBTC 兌換 PKR
Rs3.9358908363
1 SHIBTC 兌換 KZT
7.1136913764
1 SHIBTC 兌換 THB
฿0.481036083
1 SHIBTC 兌換 TWD
NT$0.4632617292
1 SHIBTC 兌換 CHF
Fr0.0128370333
1 SHIBTC 兌換 HKD
HK$0.1097495814
1 SHIBTC 兌換 MAD
.د.م0.1412073663