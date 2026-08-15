Sheep Wif Hat 今日價格

Sheep Wif Hat (SWIF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.59%。目前 SWIF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SWIF。

Sheep Wif Hat 目前市值在 $ 81,000 排名第 #-，流通供應量為 873.20M SWIF。過去 24 小時內，SWIF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03214702，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SWIF 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -2.80%。過去一天，總交易量達到 --。

Sheep Wif Hat（SWIF）市場資訊

市值 $ 81.00K$ 81.00K $ 81.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 81.00K$ 81.00K $ 81.00K 流通量 873.20M 873.20M 873.20M 總供應量 873,199,194.274361 873,199,194.274361 873,199,194.274361

Sheep Wif Hat 的目前市值為 $ 81.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SWIF 的流通量為 873.20M，總供應量是 873199194.274361，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 81.00K。