SHED 今日價格

SHED (SHED) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.24%。目前 SHED 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SHED。

SHED 目前市值在 $ 108,153 排名第 #-，流通供應量為 787.71M SHED。過去 24 小時內，SHED 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SHED 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.69%。過去一天，總交易量達到 $ 4.92。

SHED（SHED）市場資訊

市值 $ 108.15K$ 108.15K $ 108.15K 成交量（24H） $ 4.92$ 4.92 $ 4.92 完全稀釋市值 $ 113.12K$ 113.12K $ 113.12K 流通量 787.71M 787.71M 787.71M 總供應量 988,702,782.2852778 988,702,782.2852778 988,702,782.2852778

SHED 的目前市值為 $ 108.15K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.92。SHED 的流通量為 787.71M，總供應量是 988702782.2852778，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 113.12K。