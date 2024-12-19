Shardus 價格 (ULT)
今天 Shardus (ULT) 的實時價格爲 0.091379 USD。目前其市值爲 $ 40.16M USD。ULT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Shardus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.82K USD
- Shardus 當天價格變化爲 -3.76%
- 其循環供應量爲 439.56M USD
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今天內，Shardus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00357814841369125。
在過去30天內，Shardus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0128345552。
在過去60天內，Shardus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0041526272。
在過去90天內，Shardus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01282585557440351。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00357814841369125
|-3.76%
|30天
|$ -0.0128345552
|-14.04%
|60天
|$ -0.0041526272
|-4.54%
|90天
|$ -0.01282585557440351
|-12.30%
Shardus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.12%
-3.76%
-20.54%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks.
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|1 ULT 兌換 AUD
A$0.14529261
|1 ULT 兌換 GBP
￡0.07218941
|1 ULT 兌換 EUR
€0.08772384
|1 ULT 兌換 USD
$0.091379
|1 ULT 兌換 MYR
RM0.4112055
|1 ULT 兌換 TRY
₺3.20466153
|1 ULT 兌換 JPY
¥14.32000309
|1 ULT 兌換 RUB
₽9.47143335
|1 ULT 兌換 INR
₹7.77543911
|1 ULT 兌換 IDR
Rp1,498.01615376
|1 ULT 兌換 PHP
₱5.39775753
|1 ULT 兌換 EGP
￡E.4.65301868
|1 ULT 兌換 BRL
R$0.57020496
|1 ULT 兌換 CAD
C$0.13067197
|1 ULT 兌換 BDT
৳10.92070429
|1 ULT 兌換 NGN
₦141.89239741
|1 ULT 兌換 UAH
₴3.83609042
|1 ULT 兌換 VES
Bs4.56895
|1 ULT 兌換 PKR
Rs25.43168949
|1 ULT 兌換 KZT
₸47.94199235
|1 ULT 兌換 THB
฿3.15440308
|1 ULT 兌換 TWD
NT$2.98169677
|1 ULT 兌換 CHF
Fr0.08132731
|1 ULT 兌換 HKD
HK$0.71001483
|1 ULT 兌換 MAD
.د.م0.91653137