ShapeShift FOX 今日價格

ShapeShift FOX (FOX) 今日實時價格為 $ 0.00403413，過去 24 小時內變化了 3.01%。目前 FOX 兌 USD 的匯率為 $ 0.00403413 每 FOX。

ShapeShift FOX 目前市值在 $ 3,256,941 排名第 #-，流通供應量為 622.36M FOX。過去 24 小時內，FOX 的交易價格在 $ 0.00400835（低點）和 $ 0.00415079（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.65，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FOX 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -4.11%。過去一天，總交易量達到 $ 26.59K。

ShapeShift FOX（FOX）市場資訊

市值 $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M 成交量（24H） $ 26.59K$ 26.59K $ 26.59K 完全稀釋市值 $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M 流通量 622.36M 622.36M 622.36M 總供應量 1,000,001,337.0 1,000,001,337.0 1,000,001,337.0

ShapeShift FOX 的目前市值為 $ 3.26M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 26.59K。FOX 的流通量為 622.36M，總供應量是 1000001337.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.03M。