Shakey AI 價格 (SHAKEY)
今天 Shakey AI (SHAKEY) 的實時價格爲 0.00132857 USD。目前其市值爲 $ 1.33M USD。SHAKEY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Shakey AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 367.45K USD
- Shakey AI 當天價格變化爲 +33.28%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Shakey AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00033171。
在過去30天內，Shakey AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Shakey AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Shakey AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00033171
|+33.28%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Shakey AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-5.09%
+33.28%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases.
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|1 SHAKEY 兌換 AUD
A$0.0021124263
|1 SHAKEY 兌換 GBP
￡0.001062856
|1 SHAKEY 兌換 EUR
€0.0012754272
|1 SHAKEY 兌換 USD
$0.00132857
|1 SHAKEY 兌換 MYR
RM0.0058722794
|1 SHAKEY 兌換 TRY
₺0.0477620915
|1 SHAKEY 兌換 JPY
¥0.2037362095
|1 SHAKEY 兌換 RUB
₽0.1337737133
|1 SHAKEY 兌換 INR
₹0.1157848755
|1 SHAKEY 兌換 IDR
Rp21.7798325808
|1 SHAKEY 兌換 PHP
₱0.0771500599
|1 SHAKEY 兌換 EGP
￡E.0.0667739282
|1 SHAKEY 兌換 BRL
R$0.0076392775
|1 SHAKEY 兌換 CAD
C$0.0018998551
|1 SHAKEY 兌換 BDT
৳0.1612086838
|1 SHAKEY 兌換 NGN
₦2.2328877419
|1 SHAKEY 兌換 UAH
₴0.0551755121
|1 SHAKEY 兌換 VES
Bs0.07705706
|1 SHAKEY 兌換 PKR
Rs0.3687313178
|1 SHAKEY 兌換 KZT
₸0.6869504042
|1 SHAKEY 兌換 THB
฿0.0446930948
|1 SHAKEY 兌換 TWD
NT$0.0436700959
|1 SHAKEY 兌換 CHF
Fr0.001195713
|1 SHAKEY 兌換 HKD
HK$0.0103362746
|1 SHAKEY 兌換 MAD
.د.م0.0133122714