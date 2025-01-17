ShadowSwap Token 圖標

ShadowSwap Token 價格 (SHDW)

USD

ShadowSwap Token (SHDW) 實時價格圖表

$0.01501632
$0.01501632$0.01501632
-4.10%(1D)

今天 ShadowSwap Token (SHDW) 的價格

今天 ShadowSwap Token (SHDW) 的實時價格爲 0.01501632 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SHDW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ShadowSwap Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.35K USD
- ShadowSwap Token 當天價格變化爲 -4.17%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ShadowSwap Token (SHDW) 價格表現 USD

今天內，ShadowSwap Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00065439540466692
在過去30天內，ShadowSwap Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021523281
在過去60天內，ShadowSwap Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009875092
在過去90天內，ShadowSwap Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002517785288328438

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00065439540466692-4.17%
30天$ -0.0021523281-14.33%
60天$ +0.0009875092+6.58%
90天$ +0.002517785288328438+20.14%

ShadowSwap Token (SHDW) 價格分析

ShadowSwap Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01446719
$ 0.01446719$ 0.01446719

$ 0.01592605
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$ 8.32
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-0.17%

-4.17%

+2.33%

ShadowSwap Token (SHDW) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 3.35K
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什麼是ShadowSwap Token (SHDW)

ShadowSwap is a one-stop decentralized trading protocol which utilizes the security, scalability, and decentralization of the Core blockchain, creating an open and safe marketplace for traders, liquidity providers, and developers.

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ShadowSwap Token (SHDW) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 ShadowSwap Token (SHDW) 的其他問題

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SHDW 兌換爲當地貨幣

1 SHDW 兌換 AUD
A$0.024026112
1 SHDW 兌換 GBP
0.0121632192
1 SHDW 兌換 EUR
0.0145658304
1 SHDW 兌換 USD
$0.01501632
1 SHDW 兌換 MYR
RM0.06757344
1 SHDW 兌換 TRY
0.5318780544
1 SHDW 兌換 JPY
¥2.332034496
1 SHDW 兌換 RUB
1.5484829184
1 SHDW 兌換 INR
1.3005634752
1 SHDW 兌換 IDR
Rp246.1691409408
1 SHDW 兌換 PHP
0.8798061888
1 SHDW 兌換 EGP
￡E.0.756822528
1 SHDW 兌換 BRL
R$0.0909988992
1 SHDW 兌換 CAD
C$0.0214733376
1 SHDW 兌換 BDT
1.8256841856
1 SHDW 兌換 NGN
23.3898705216
1 SHDW 兌換 UAH
0.6333883776
1 SHDW 兌換 VES
Bs0.81088128
1 SHDW 兌換 PKR
Rs4.1897034432
1 SHDW 兌換 KZT
7.96615776
1 SHDW 兌換 THB
฿0.5186636928
1 SHDW 兌換 TWD
NT$0.494036928
1 SHDW 兌換 CHF
Fr0.0136648512
1 SHDW 兌換 HKD
HK$0.1168269696
1 SHDW 兌換 MAD
.د.م0.150914016