Shadows Of Hope 今日價格

Shadows Of Hope (SOH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SOH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOH。

Shadows Of Hope 目前市值在 $ 32,895 排名第 #-，流通供應量為 986.24M SOH。過去 24 小時內，SOH 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00116377，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOH 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.74%。過去一天，總交易量達到 --。

Shadows Of Hope（SOH）市場資訊

市值 $ 32.90K$ 32.90K $ 32.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 32.90K$ 32.90K $ 32.90K 流通量 986.24M 986.24M 986.24M 總供應量 986,239,230.0109546 986,239,230.0109546 986,239,230.0109546

Shadows Of Hope 的目前市值為 $ 32.90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOH 的流通量為 986.24M，總供應量是 986239230.0109546，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.90K。