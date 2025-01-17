ShadowGold 圖標

ShadowGold 價格 (SDG)

USD

ShadowGold (SDG) 實時價格圖表

$0.00408087
$0.00408087$0.00408087
-1.10%(1D)

今天 ShadowGold (SDG) 的價格

今天 ShadowGold (SDG) 的實時價格爲 0.00408087 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SDG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ShadowGold 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 179.77 USD
- ShadowGold 當天價格變化爲 -1.19%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ShadowGold (SDG) 價格表現 USD

今天內，ShadowGold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，ShadowGold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006828658
在過去60天內，ShadowGold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008341906
在過去90天內，ShadowGold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.19%
30天$ -0.0006828658-16.73%
60天$ -0.0008341906-20.44%
90天$ 0--

ShadowGold (SDG) 價格分析

ShadowGold 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00396002
$ 0.00396002$ 0.00396002

$ 0.00413011
$ 0.00413011$ 0.00413011

$ 0.02369492
$ 0.02369492$ 0.02369492

-0.68%

-1.19%

+8.72%

ShadowGold (SDG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 179.77
$ 179.77$ 179.77

0.00
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什麼是ShadowGold (SDG)

ShadowFi allows users to offramp crypto from BSC to real-world private spending via Visa and Mastercard, away from the floodlights of surveillance capitalism. ShadowFi introduces a dynamic LP Engine called ShadowStrike, which uses excessive liquidity to aggressively reduce total supply and prevent over liquification.

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ShadowGold (SDG) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 ShadowGold (SDG) 的其他問題

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SDG 兌換爲當地貨幣

1 SDG 兌換 AUD
A$0.006529392
1 SDG 兌換 GBP
0.0033055047
1 SDG 兌換 EUR
0.0039584439
1 SDG 兌換 USD
$0.00408087
1 SDG 兌換 MYR
RM0.018363915
1 SDG 兌換 TRY
0.1445444154
1 SDG 兌換 JPY
¥0.633759111
1 SDG 兌換 RUB
0.4208193144
1 SDG 兌換 INR
0.3534441507
1 SDG 兌換 IDR
Rp66.8994974928
1 SDG 兌換 PHP
0.2390981733
1 SDG 兌換 EGP
￡E.0.205675848
1 SDG 兌換 BRL
R$0.0247300722
1 SDG 兌換 CAD
C$0.0058356441
1 SDG 兌換 BDT
0.4961521746
1 SDG 兌換 NGN
6.3564855381
1 SDG 兌換 UAH
0.1721310966
1 SDG 兌換 VES
Bs0.22036698
1 SDG 兌換 PKR
Rs1.1386035387
1 SDG 兌換 KZT
2.164901535
1 SDG 兌換 THB
฿0.1409532498
1 SDG 兌換 TWD
NT$0.134260623
1 SDG 兌換 CHF
Fr0.0037135917
1 SDG 兌換 HKD
HK$0.0317491686
1 SDG 兌換 MAD
.د.م0.0410127435