Shadow Combat League 今日價格

Shadow Combat League (SCL) 今日實時價格為 $ 0.00124518，過去 24 小時內變化了 1.57%。目前 SCL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00124518 每 SCL。

Shadow Combat League 目前市值在 $ 1,194,175 排名第 #-，流通供應量為 959.20M SCL。過去 24 小時內，SCL 的交易價格在 $ 0.00124253（低點）和 $ 0.00125901（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0063319，而歷史最低價為 $ 0.00114901。

短期表現方面，SCL 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 -1.43%。過去一天，總交易量達到 $ 37.10。

Shadow Combat League（SCL）市場資訊

市值 $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M 成交量（24H） $ 37.10$ 37.10 $ 37.10 完全稀釋市值 $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M 流通量 959.20M 959.20M 959.20M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Shadow Combat League 的目前市值為 $ 1.19M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 37.10。SCL 的流通量為 959.20M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.24M。