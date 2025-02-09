sFortuna Token 圖標

sFortuna Token 價格 (SFORT)

USD

sFortuna Token (SFORT) 實時價格圖表

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-5.60%(1D)

今天 sFortuna Token (SFORT) 的價格

今天 sFortuna Token (SFORT) 的實時價格爲 0.01586421 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SFORT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
sFortuna Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.71 USD
- sFortuna Token 當天價格變化爲 -5.67%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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sFortuna Token (SFORT) 價格表現 USD

今天內，sFortuna Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00095496514407656
在過去30天內，sFortuna Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0172723093
在過去60天內，sFortuna Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003766179
在過去90天內，sFortuna Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00215556009223808

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00095496514407656-5.67%
30天$ +0.0172723093+108.88%
60天$ -0.0003766179-2.37%
90天$ -0.00215556009223808-11.96%

sFortuna Token (SFORT) 價格分析

sFortuna Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01548971
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$ 0.01793497
$ 0.01793497$ 0.01793497

$ 0.0363387
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+2.31%

-5.67%

-19.15%

sFortuna Token (SFORT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是sFortuna Token (SFORT)

The Fortuna Token is a, fun, and free for delegators, loyalty reward system. That comes with its own #NFT exhibitions, auctions, and most importantly it is the native token of Pixel Chain Olympics, a first ever true blockchain game. “Users keep their $FLR & $SGB delegated trustles and without risk at Flare Oracle while spending Fortuna Tokens on game cards and game room fees. The token is currently running for 2 years on Flares canary network Songbird and soon to relaunch on main net. While the sFortuna will remain on the canary network for testing and more.

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sFortuna Token (SFORT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 sFortuna Token (SFORT) 的其他問題

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SFORT 兌換爲當地貨幣

1 SFORT 兌換 AUD
A$0.0252240939
1 SFORT 兌換 GBP
0.012691368
1 SFORT 兌換 EUR
0.0152296416
1 SFORT 兌換 USD
$0.01586421
1 SFORT 兌換 MYR
RM0.0704370924
1 SFORT 兌換 TRY
0.5692078548
1 SFORT 兌換 JPY
¥2.3999376888
1 SFORT 兌換 RUB
1.5374005911
1 SFORT 兌換 INR
1.3925603538
1 SFORT 兌換 IDR
Rp260.0689747824
1 SFORT 兌換 PHP
0.9204414642
1 SFORT 兌換 EGP
￡E.0.7971765525
1 SFORT 兌換 BRL
R$0.092012418
1 SFORT 兌換 CAD
C$0.0225271782
1 SFORT 兌換 BDT
1.9357509042
1 SFORT 兌換 NGN
23.7844168425
1 SFORT 兌換 UAH
0.6604270623
1 SFORT 兌換 VES
Bs0.9518526
1 SFORT 兌換 PKR
Rs4.4473726314
1 SFORT 兌換 KZT
8.093919942
1 SFORT 兌換 THB
฿0.537796719
1 SFORT 兌換 TWD
NT$0.5209806564
1 SFORT 兌換 CHF
Fr0.014277789
1 SFORT 兌換 HKD
HK$0.1235821959
1 SFORT 兌換 MAD
.د.م0.1594353105