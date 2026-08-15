Settled EthXY Token 今日價格

Settled EthXY Token (SEXY) 今日實時價格為 $ 0.0039152，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 SEXY 兌 USD 的匯率為 $ 0.0039152 每 SEXY。

Settled EthXY Token 目前市值在 $ 391,520 排名第 #-，流通供應量為 100.00M SEXY。過去 24 小時內，SEXY 的交易價格在 $ 0.00388522（低點）和 $ 0.00393308（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.12，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SEXY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -11.67%。過去一天，總交易量達到 $ 1.36K。

Settled EthXY Token（SEXY）市場資訊

市值 $ 391.52K$ 391.52K $ 391.52K 成交量（24H） $ 1.36K$ 1.36K $ 1.36K 完全稀釋市值 $ 391.52K$ 391.52K $ 391.52K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Settled EthXY Token 的目前市值為 $ 391.52K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.36K。SEXY 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 391.52K。