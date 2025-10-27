SERO（SERO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.00270418
24H最高價 $ 0.00278197
歷史最高 $ 0.55192
最低價 $ 0.0025106
漲跌幅（1H） -0.09%
漲跌幅（1D） -0.42%
漲跌幅（7D） -3.80%

SERO（SERO）目前實時價格為 $0.00271233。過去 24 小時內，SERO 的交易價格在 $ 0.00270418 至 $ 0.00278197 之間波動，市場活躍度顯著。SERO 的歷史最高價為 $ 0.55192，歷史最低價為 $ 0.0025106。

從短期表現來看，SERO 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.09%，過去 24 小時內變動為 -0.42%，過去 7 天內累計變動為 -3.80%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SERO（SERO）市場資訊

市值 $ 1.20M
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 1.76M
流通量 442.66M
總供應量 650,000,000.0

SERO 的目前市值為 $ 1.20M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SERO 的流通量為 442.66M，總供應量是 650000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.76M。