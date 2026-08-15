Sentio AI 今日價格

Sentio AI (SEN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.04%。目前 SEN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SEN。

Sentio AI 目前市值在 $ 56,328 排名第 #-，流通供應量為 100.00M SEN。過去 24 小時內，SEN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.789754，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SEN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +17.66%。過去一天，總交易量達到 $ 5.18。

Sentio AI（SEN）市場資訊

市值 $ 56.33K$ 56.33K $ 56.33K 成交量（24H） $ 5.18$ 5.18 $ 5.18 完全稀釋市值 $ 56.33K$ 56.33K $ 56.33K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Sentio AI 的目前市值為 $ 56.33K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.18。SEN 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.33K。