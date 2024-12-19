Sensi 價格 (SENSI)
今天 Sensi (SENSI) 的實時價格爲 0.01058502 USD。目前其市值爲 $ 2.54M USD。SENSI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sensi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 867.32 USD
- Sensi 當天價格變化爲 -2.22%
- 其循環供應量爲 240.05M USD
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今天內，Sensi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00024046636195921。
在過去30天內，Sensi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0042618349。
在過去60天內，Sensi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009581496。
在過去90天內，Sensi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.003236543231132259。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00024046636195921
|-2.22%
|30天
|$ +0.0042618349
|+40.26%
|60天
|$ +0.0009581496
|+9.05%
|90天
|$ +0.003236543231132259
|+44.04%
Sensi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.10%
-2.22%
+13.28%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SENSI 兌換 AUD
A$0.0168301818
|1 SENSI 兌換 GBP
￡0.0083621658
|1 SENSI 兌換 EUR
€0.0101616192
|1 SENSI 兌換 USD
$0.01058502
|1 SENSI 兌換 MYR
RM0.04763259
|1 SENSI 兌換 TRY
₺0.3712166514
|1 SENSI 兌換 JPY
¥1.6587784842
|1 SENSI 兌換 RUB
₽1.097137323
|1 SENSI 兌換 INR
₹0.9006793518
|1 SENSI 兌換 IDR
Rp173.5248902688
|1 SENSI 兌換 PHP
₱0.6252571314
|1 SENSI 兌換 EGP
￡E.0.5389892184
|1 SENSI 兌換 BRL
R$0.0660505248
|1 SENSI 兌換 CAD
C$0.0151365786
|1 SENSI 兌換 BDT
৳1.2650157402
|1 SENSI 兌換 NGN
₦16.4363132058
|1 SENSI 兌換 UAH
₴0.4443591396
|1 SENSI 兌換 VES
Bs0.529251
|1 SENSI 兌換 PKR
Rs2.9459169162
|1 SENSI 兌換 KZT
₸5.553430743
|1 SENSI 兌換 THB
฿0.3653948904
|1 SENSI 兌換 TWD
NT$0.3453892026
|1 SENSI 兌換 CHF
Fr0.0094206678
|1 SENSI 兌換 HKD
HK$0.0822456054
|1 SENSI 兌換 MAD
.د.م0.1061677506