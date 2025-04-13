Self Token 價格 (SELF)
今天 Self Token (SELF) 的實時價格爲 0.176692 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SELF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Self Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 39.23 USD
- Self Token 當天價格變化爲 +1.49%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 SELF兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SELF 價格信息的首選平台。
今天內，Self Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00258833。
在過去30天內，Self Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0032935388。
在過去60天內，Self Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0198048585。
在過去90天內，Self Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03469693954845123。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00258833
|+1.49%
|30天
|$ +0.0032935388
|+1.86%
|60天
|$ -0.0198048585
|-11.20%
|90天
|$ -0.03469693954845123
|-16.41%
Self Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+1.49%
+1.05%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SelfToken is related to SelfMaker Group, the cutting-edge automation company. SelfMaker builds automation devices and tools for simplifying self-service and integrating seamlessly with applications.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 SELF 兌換 VND
₫4,530.559572
|1 SELF 兌換 AUD
A$0.28094028
|1 SELF 兌換 GBP
￡0.13428592
|1 SELF 兌換 EUR
€0.15548896
|1 SELF 兌換 USD
$0.176692
|1 SELF 兌換 MYR
RM0.78097864
|1 SELF 兌換 TRY
₺6.70016064
|1 SELF 兌換 JPY
¥25.35706892
|1 SELF 兌換 RUB
₽14.69724056
|1 SELF 兌換 INR
₹15.18844432
|1 SELF 兌換 IDR
Rp2,944.86548872
|1 SELF 兌換 KRW
₩250.9821514
|1 SELF 兌換 PHP
₱10.10324856
|1 SELF 兌換 EGP
￡E.9.06076576
|1 SELF 兌換 BRL
R$1.03541512
|1 SELF 兌換 CAD
C$0.24383496
|1 SELF 兌換 BDT
৳21.423905
|1 SELF 兌換 NGN
₦280.90847544
|1 SELF 兌換 UAH
₴7.29914652
|1 SELF 兌換 VES
Bs12.545132
|1 SELF 兌換 PKR
Rs49.43665468
|1 SELF 兌換 KZT
₸91.12359824
|1 SELF 兌換 THB
฿5.91388124
|1 SELF 兌換 TWD
NT$5.71952004
|1 SELF 兌換 AED
د.إ0.64845964
|1 SELF 兌換 CHF
Fr0.14312052
|1 SELF 兌換 HKD
HK$1.369363
|1 SELF 兌換 MAD
.د.م1.63970176
|1 SELF 兌換 MXN
$3.5868476