sekoia by Virtuals 圖標

sekoia by Virtuals 價格 (SEKOIA)

USD

sekoia by Virtuals (SEKOIA) 實時價格圖表

$0.01922928
$0.01922928$0.01922928
+16.70%(1D)

今天 sekoia by Virtuals (SEKOIA) 的價格

今天 sekoia by Virtuals (SEKOIA) 的實時價格爲 0.01912305 USD。目前其市值爲 $ 19.24M USD。SEKOIA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
sekoia by Virtuals 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.73M USD
- sekoia by Virtuals 當天價格變化爲 +16.14%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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sekoia by Virtuals (SEKOIA) 價格表現 USD

今天內，sekoia by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00265789
在過去30天內，sekoia by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0021420990
在過去60天內，sekoia by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，sekoia by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00265789+16.14%
30天$ +0.0021420990+11.20%
60天$ 0--
90天$ 0--

sekoia by Virtuals (SEKOIA) 價格分析

sekoia by Virtuals 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01527298
$ 0.01527298$ 0.01527298

$ 0.02159427
$ 0.02159427$ 0.02159427

$ 0.04946983
$ 0.04946983$ 0.04946983

-0.85%

+16.14%

+2.50%

sekoia by Virtuals (SEKOIA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 19.24M
$ 19.24M$ 19.24M

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是sekoia by Virtuals (SEKOIA)

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sekoia by Virtuals (SEKOIA) 資源

官網

大家還在問：關於 sekoia by Virtuals (SEKOIA) 的其他問題

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SEKOIA 兌換爲當地貨幣

1 SEKOIA 兌換 AUD
A$0.0304056495
1 SEKOIA 兌換 GBP
0.0151072095
1 SEKOIA 兌換 EUR
0.018358128
1 SEKOIA 兌換 USD
$0.01912305
1 SEKOIA 兌換 MYR
RM0.086053725
1 SEKOIA 兌換 TRY
0.6706453635
1 SEKOIA 兌換 JPY
¥2.9967731655
1 SEKOIA 兌換 RUB
1.9821041325
1 SEKOIA 兌換 INR
1.6271803245
1 SEKOIA 兌換 IDR
Rp313.492572792
1 SEKOIA 兌換 PHP
1.1295985635
1 SEKOIA 兌換 EGP
￡E.0.973745706
1 SEKOIA 兌換 BRL
R$0.119327832
1 SEKOIA 兌換 CAD
C$0.0273459615
1 SEKOIA 兌換 BDT
2.2853957055
1 SEKOIA 兌換 NGN
29.6940808095
1 SEKOIA 兌換 UAH
0.802785639
1 SEKOIA 兌換 VES
Bs0.9561525
1 SEKOIA 兌換 PKR
Rs5.3221360455
1 SEKOIA 兌換 KZT
10.0329081825
1 SEKOIA 兌換 THB
฿0.660127686
1 SEKOIA 兌換 TWD
NT$0.6239851215
1 SEKOIA 兌換 CHF
Fr0.0170195145
1 SEKOIA 兌換 HKD
HK$0.1485860985
1 SEKOIA 兌換 MAD
.د.م0.1918041915