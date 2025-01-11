Seigniorage Shares 價格 (SHARE)

USD

Seigniorage Shares (SHARE) 實時價格圖表

$0.00463292
$0.00463292$0.00463292
-7.00%(1D)

今天 Seigniorage Shares (SHARE) 的價格

今天 Seigniorage Shares (SHARE) 的實時價格爲 0.00463292 USD。目前其市值爲 $ 89.90K USD。SHARE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Seigniorage Shares 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 25.58 USD
- Seigniorage Shares 當天價格變化爲 -7.04%
- 其循環供應量爲 19.40M USD

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Seigniorage Shares (SHARE) 價格表現 USD

今天內，Seigniorage Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000350863993432644
在過去30天內，Seigniorage Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008573014
在過去60天內，Seigniorage Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008409829
在過去90天內，Seigniorage Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000541824215211787

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000350863993432644-7.04%
30天$ -0.0008573014-18.50%
60天$ -0.0008409829-18.15%
90天$ +0.000541824215211787+13.24%

Seigniorage Shares (SHARE) 價格分析

Seigniorage Shares 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00460361
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$ 0.00499713
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$ 2.95
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--

-7.04%

-13.80%

Seigniorage Shares (SHARE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 89.90K
$ 89.90K$ 89.90K

$ 25.58
$ 25.58$ 25.58

19.40M
19.40M 19.40M

什麼是Seigniorage Shares (SHARE)

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Seigniorage Shares (SHARE) 資源

官網

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SHARE 兌換爲當地貨幣

1 SHARE 兌換 AUD
A$0.0075053304
1 SHARE 兌換 GBP
0.0037526652
1 SHARE 兌換 EUR
0.0044939324
1 SHARE 兌換 USD
$0.00463292
1 SHARE 兌換 MYR
RM0.0208018108
1 SHARE 兌換 TRY
0.1640980264
1 SHARE 兌換 JPY
¥0.7304724964
1 SHARE 兌換 RUB
0.4708436596
1 SHARE 兌換 INR
0.3993113748
1 SHARE 兌換 IDR
Rp75.9494960448
1 SHARE 兌換 PHP
0.27334228
1 SHARE 兌換 EGP
￡E.0.2341014476
1 SHARE 兌換 BRL
R$0.0283534704
1 SHARE 兌換 CAD
C$0.0066714048
1 SHARE 兌換 BDT
0.5651235816
1 SHARE 兌換 NGN
7.1827865096
1 SHARE 兌換 UAH
0.1958798576
1 SHARE 兌換 VES
Bs0.24554476
1 SHARE 兌換 PKR
Rs1.2901292324
1 SHARE 兌換 KZT
2.444791884
1 SHARE 兌換 THB
฿0.1606696656
1 SHARE 兌換 TWD
NT$0.1533959812
1 SHARE 兌換 CHF
Fr0.0042159572
1 SHARE 兌換 HKD
HK$0.0360441176
1 SHARE 兌換 MAD
.د.م0.0465145168