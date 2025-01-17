Seers 價格 (SEER)
今天 Seers (SEER) 的實時價格爲 0.051845 USD。目前其市值爲 $ 1.76M USD。SEER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Seers 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 32.80 USD
- Seers 當天價格變化爲 +1.65%
- 其循環供應量爲 34.00M USD
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今天內，Seers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00084385。
在過去30天內，Seers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0038065480。
在過去60天內，Seers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0061348551。
在過去90天內，Seers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00373632764183452。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00084385
|+1.65%
|30天
|$ -0.0038065480
|-7.34%
|60天
|$ +0.0061348551
|+11.83%
|90天
|$ -0.00373632764183452
|-6.72%
Seers 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+1.65%
+5.77%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SEER 兌換 AUD
A$0.082952
|1 SEER 兌換 GBP
￡0.04199445
|1 SEER 兌換 EUR
€0.05028965
|1 SEER 兌換 USD
$0.051845
|1 SEER 兌換 MYR
RM0.2333025
|1 SEER 兌換 TRY
₺1.83686835
|1 SEER 兌換 JPY
¥8.0587868
|1 SEER 兌換 RUB
₽5.3472933
|1 SEER 兌換 INR
₹4.489777
|1 SEER 兌換 IDR
Rp849.9178968
|1 SEER 兌換 PHP
₱3.0370801
|1 SEER 兌換 EGP
￡E.2.612988
|1 SEER 兌換 BRL
R$0.3131438
|1 SEER 兌換 CAD
C$0.07413835
|1 SEER 兌換 BDT
৳6.3033151
|1 SEER 兌換 NGN
₦80.75532735
|1 SEER 兌換 UAH
₴2.1868221
|1 SEER 兌換 VES
Bs2.79963
|1 SEER 兌換 PKR
Rs14.46527345
|1 SEER 兌換 KZT
₸27.5037725
|1 SEER 兌換 THB
฿1.79228165
|1 SEER 兌換 TWD
NT$1.70621895
|1 SEER 兌換 CHF
Fr0.04717895
|1 SEER 兌換 HKD
HK$0.4033541
|1 SEER 兌換 MAD
.د.م0.52104225